روسيا تتوعد بمزيد من الضربات الصاروخية على كييف

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أنها أصابت هدفا عسكريا على أطراف كييف بصواريخ كروز خلال الليل، متوعدة بمزيد من الضربات على العاصمة الأوكرانية ردا على هجمات أوكرانية على أهداف روسية.

وقالت الوزارة إن قواتها سيطرت أيضا بشكل كامل على مصنع إيليتش للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية التي تحاصرها القوات الروسية منذ أسابيع.

ووردت أنباء عن سماع دوي انفجارات بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طراد الصواريخ موسكفا، وهي السفينة الحربية الرئيسية في أسطول البحر الأسود الروسي، قد غرق أثناء قطره بعد تعرضه لأضرار بالغة.

وتقول أوكرانيا إن الأضرار التي لحقت بموسكفا كانت نتيجة إحدى ضرباتها الصاروخية. وتحدثت وزارة الدفاع الروسية فقط عن اندلاع حريق وانفجار ذخائر.

وقالت وزارة الدفاع في بيانها إن الضربات الصاروخية التي شنتها الليلة الماضية على كييف أصابت مصنع "فيزار" على أطراف العاصمة الأوكرانية الذي قالت إنه يُصنع صواريخ، بما في ذلك صواريخ مضادة للسفن.

وتعهدت بمزيد من الضربات على كييف.

وأفادت الوزارة في بيان "عدد وحجم الضربات الصاروخية على أهداف في كييف سيزيد ردا على أي هجمات إرهابية أو أعمال تخريب على الأراضي الروسية يرتكبها النظام القومي في كييف".

وأضافت أن قواتها أسقطت طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز مي-8 وأنها هاجمت قرية كليموفو في منطقة بريانسك في 14 نيسان وأسقطت أيضا طائرة أوكرانية من طراز سوخوي-27.

وأعلنت "القضاء على مجموعة تضم ما يصل إلى 30 من المرتزقة البولنديين".

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