روسيا تعترف بغرق الطراد موسكفا

المصدر: رويترز

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اعترفت روسيا، لأول مرة، بغرق الطراد موسكفا المزود بصورايخ كروز.

ونقلت وكالات أنباء روسية، أمس، عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الطراد موسكفا غرق أثناء قطره وإعادته إلى الميناء في طقس عاصف، إثر وقوع عدة انفجارات ونشوب حريق على متنه.

وكانت الوزارة قد نفت، في وقت سابق، غرق الطراد، موضحةً أنه أصيب بأضرار جسيمة بسبب الحريق الذي قالت أوكرانيا إنه نجم عن إصابته بصاروخ.

يُذكر أن الطراد موسكفا هو السفينة الحربية الرئيسة في أسطول البحر الأسود الروسي الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية.

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