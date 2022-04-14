فرنسا تعتزم إعادة سفارتها في أوكرانيا إلى كييف قريباً

المصدر: رويترز

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أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في اتصال هاتفي بأن فرنسا ستعيد "قريبا جدا" سفارتها في أوكرانيا إلى العاصمة كييف بعد نقلها إلى لفيف في غرب البلاد.

وقال بيان للسفارة الفرنسية إن السفارة نُقلت إلى لفيف أوائل مارس مع تدهور الوضع الميداني بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أواخر فبراير.

وتدفق سياسيون أوروبيون على العاصمة الأوكرانية منذ انسحاب القوات الروسية من شمال البلاد، في وقت سابق من الشهر الحالي، في مواجهة المقاومة الأوكرانية القوية.

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