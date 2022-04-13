العثور على جثث 1500 جندي روسي في أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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كشف مسؤول أوكراني عن العثور على جثث أكثر من 1500 جندي روسي في مدينة دنيبرو جنوب شرقي أوكرانيا.

ونقلت قناة "ناستوياشي فريميا" عن ميخايلو ليسينكو، نائب عمدة المدينة الصناعية، قوله إنه تم نقل الجثث إلى أربع مشارح.

وحث الأمهات الروس على المجيء وتسلم جثامين أبنائهن.

وقال ليسينكو: "لا أريد أن أدفنهم في مقابر جماعية. لا أريد أن أحرق جثثهم. لسنا وحشيين".

وبحسب الجيش الأوكراني، لقي نحو 20 ألف جندي روسي حتفهم منذ بدء الحرب الروسية قبل نحو سبعة أسابيع.

ومن ناحية أخرى، تشير موسكو إلى خسائر أقل بكثير حيث أفادت أخيراً إلى مقتل 1351 جندي من بين صفوفها.

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