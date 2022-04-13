أوكرانيا ترفض زيارة رئيس ألمانيا وترحب بمستشارها

المصدر: د ب أ

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دعا مسؤولون أوكرانيون المستشار الألماني أولاف شولتس إلى زيارة كييف، وذلك بعد أن أُلْغِيَتْ زيارة كان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير يعتزم القيام بها إلى العاصمة الأوكرانية بسبب ما بدا أنه عدم ترحيب من الجانب الأوكراني.

وقال السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء لمحطتي تلفزيون ألمانيتين: "رئيسي وحكومتي سيكونان سعيدين للغاية إذا زار المستشار أولاف شولتس كييف".

وشدد ميلنيك على أن زيارة المستشار الألماني يجب أن تركز على كيفية مساعدة ألمانيا لأوكرانيا بالأسلحة الثقيلة في المعركة ضد روسيا، قائلا: "رئيسي يتطلع إلى ذلك".

وكان ميلنيك قد أوضح بالفعل مطلع الأسبوع أن كييف تتوقع زيارة من شولتس بدلا من شتاينماير، الذي يعتبر دوره كرئيس لألمانيا شرفيا إلى حد كبير.

وتأمل أوكرانيا أن ترسل ألمانيا أسلحة ثقيلة مثل الدبابات القتالية والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي.

وأكد ميلنيك أن دولا أخرى في حلف شمال الأطلسي، مثل جمهورية التشيك، اختارت بالفعل أن تسلم أسلحة ثقيلة. وأعربت الحكومة الأوكرانية عن أملها في أن تقرر الحكومة الاتحادية الألمانية في برلين قريبا أن تحذو حذوها.

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