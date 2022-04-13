إصابة 4 أشخاص إثر انفجار في برشلونة

المصدر: د ب أ

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ذكرت دائرة الإطفاء في برشلونة اليوم "الثلاثاء" أن مدير محل تجاري بوسط المدينة تعرض لإصابات بالغة وأصيب ثلاثة أخرون بإصابات طفيفة إثر انفجار وحريق أعقبه.

وقال ألبرت باليا، نائب عمدة المدينة إن مدير المحل تم نقله إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة.

ووردت للشرطة في وقت سابق مزاعم بإهمال مالك المحل التي تقع في حي إيشامبلا ببرشلونة.

وذكر باليا إن أمرا قضائياً صدر قبل أيام من الانفجار لإغلاق المحل التجاري، الذي يقع قرب شارع المشاة الشهير "لا رامبلا".

ووقع الانفجار قبل الرابعة صباحاً بوقت قصير. ونشب الحريق الناجم عن الانفجار في الشقق التي تعلو المحل التجاري، فيما تم إجلاء نحو 15 من سكان الشقق عبر سطح المبنى.





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