بوتين: عزل روسيا مستحيل والعملية في أوكرانيا ستحقق أهدافها بلا شك

المصدر: د ب أ

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها دون أي شك، وأن عزل روسيا عن العالم أمر مستحيل.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عنه القول اليوم الثلاثاء إن "أوكرانيا كانت بدأت تتحول إلى موطئ قدم مناهض لروسيا، وبدأت براعم القومية والنازية الجديدة التي كانت موجودة منذ فترة طويلة، في النمو هناك".

وأضاف :"تمت تغذية نمو النازية الجديدة بشكل متعمد، وكان صدام روسيا مع هذه القوى أمرا حتميا، لقد كانوا بصدد اختيار التوقيت المناسب للهجوم".

وأشاد بوتين بأداء الجيش الروسي في أوكرانيا، وقال: "يشارك ضباطنا اليوم في العملية العسكرية الخاصة في دونباس ... ويتصرفون بشجاعة وكفاءة مهنية وفعالية".

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