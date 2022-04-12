القوات المدعومة من روسيا تنفي استخدام أسلحة كيماوية في ماريوبول

المصدر: رويترز

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أبلغ إدوارد باسورين أحد قادة الانفصاليين وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الثلاثاء بأن القوات الانفصالية المدعومة من روسيا لم تستخدم أسلحة كيماوية في محاولاتها للسيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول على الرغم من المزاعم الأوكرانية التي تؤكد عكس ذلك.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن كييف تتحرى صحة المعلومات التي تفيد بأن روسيا ربما استخدمت أسلحة كيماوية أثناء محاصرة المدينة الساحلية الواقعة في جنوب أوكرانيا.

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