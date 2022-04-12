موسكو تتوعد بالرد على طرد فرنسا الدبلوماسيين الروس

المصدر: د ب أ

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أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس، أن روسيا سترد على الممارسات الفرنسية تجاه الدبلوماسيين الروس، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنك الروسية.

وجاء ذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الفرنسية أن 6 دبلوماسيين روس أشخاص غير مرغوب فيهم، موضحةً أن نشاطهم يتعارض مع المصالح الوطنية.

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أن الإدارة العامة للأمن الداخلي كشفت، أول من أمس، عن عملية سرية تقودها الاستخبارات الروسية على الأراضي الفرنسية، مشيرةً إلى أن 6 عملاء روس يعملون تحت غطاء دبلوماسي وتبين أن نشاطهم يتعارض مع المصالح الوطنية، ومن ثم تم اعتبارهم شخصيات غير مرغوب فيها.

وبينت الوزارة أنه بغياب السفير الروسي، فقد تم استدعاء الدبلوماسي الثاني مساء أمس من أجل إبلاغه بهذا القرار.

يُذكر أن عدداً من الدول الأوروبية أعلنت، خلال الأيام الأخيرة، عن طرد عشرات الدبلوماسيين الروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى طرد الاتحاد الأوروبي عدداً من الدبلوماسيين في البعثة الروسية لديه.

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