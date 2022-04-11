إدانة نائب بريطاني بالاعتداء على طفل

المصدر: د ب أ

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أدين نائب بحزب المحافظين البريطاني بالاعتداء الجنسي على طفل عام 2008، ومن المرجح أن تؤدي هذه الإدانة إلى إجراء انتخابات خاصة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن دائرة الادعاء الملكية قولها، اليوم، أن هيئة محلفين أدانت النائب عمران أحمد خان (48 عاماً)، الذي يمثل مدينة وايكفيلد شمال إنجلترا منذ عام 2019، بالاعتداء الجنسي على الطفل المراهق في منزل في ستافوردشير قبل أن يتحول إلى عالم السياسة.

وإضافةً إلى الضرر الفوري الناجم عن إدانة أحد أعضاء حزب المحافظين بارتكاب جريمة خطيرة، من المرجح أن يواجه المحافظون الذي ينتمي إليهم رئيس الوزراء بوريس جونسون مشكلة إضافية تتمثل في إجراء انتخابات خاصة في دائرة مهمة.

وكانت مدينة وايكفيلد من المقاعد التقليدية العديدة التابعة لحزب العمال إلى أن غيرت ولاءها إلى حزب المحافظين في عام 2019، لتمنح الحزب أغلبية كبيرة في البرلمان.

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