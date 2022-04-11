فرنسا تعلن 6 دبلوماسيين روس أشخاصاً غير مرغوب فيهم

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، أن ستة عملاء روس يتظاهرون بأنهم دبلوماسيون أشخاص غير مرغوب فيهم، بعد أن خلص تحقيق أجرته أجهزة المخابرات الداخلية إلى أنهم يعملون ضد المصالح الوطنية الفرنسية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "بعد تحقيق طويل للغاية، كشفت المديرية العامة للأمن الداخلي، يوم الأحد العاشر من أبريل، عن عملية سرية نفذتها أجهزة المخابرات الروسية على أراضينا".

وأضافت: "ستة عملاء روس يعملون تحت غطاء دبلوماسي، وثبت أن أنشطتهم تتعارض مع مصالحنا الوطنية، تم إعلانهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم".

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