صحيفة ألمانية توظف روسية رفعت لافتة مناهضة للحرب في أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أعلنت مجموعة أكسل شبرينجر الألمانية الإعلامية، اليوم، توظيف الصحفية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا، مراسلة حرة لصحيفة "فيلت" المملوكة للمجموعة.

يأتي ذلك بعد أن أقدمت أوفسيانيكوفا على حمل لافتة مناهضة للحرب في أوكرانيا خلال بث إحدى نشرات الأخبار في القناة التلفزيونية الحكومية الروسية "القناة الأولى" في منتصف مارس الماضي، ما جعلها مشهورة على مستوى العالم.

وأوضحت المجموعة أن أوفسيانيكوفا (43 عاماً) ستغطي الأخبار من مناطق، بينها روسيا وأوكرانيا لصحيفة "فيلت"، وكذلك لمحطة التلفزيون التي تحمل الاسم نفسه.

كانت المحررة الصحفية ظهرت، مساء يوم الرابع عشر من الشهر الماضي، خلف المذيعة الروسية البارزة إيكاترينا أندرييفا، التي كانت تقدم نشرة الأخبار في وقت الذروة، وكانت تحمل لافتة كتب عليها بخط اليد وباللغتين الإنجليزية والروسية: "أوقفوا الحرب".

وأحدث هذا العمل الاحتجاجي موجة من التقدير على مستوى العالم، وفي المقابل أدان الكرملين هذا التصرف، وصدر حكم بتوقيع غرامة مالية على الصحفية.

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