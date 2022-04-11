سلوفاكيا تدرس تزويد أوكرانيا بطائرات ميغ 29

المصدر: رويترز

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أكد رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر اليوم الاثنين أن بلاده ستدرس تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة سوفيتية الصنع ميغ 29 إذا أمكن ترتيب حماية بديلة لمجالها الجوي.

وطلبت أوكرانيا أسلحة ثقيلة وطائرات في إطار دفاعها ضد العملية العسكرية الروسية التي بدأت في 24 فبراير.

وبدأت الدول الغربية على نحو متزايد توريد أسلحة لأوكرانيا، لكن مناقشات سابقة بشأن توريد طائرات ميغ 29- التي تستخدمها بولندا وبلغاريا أيضا- توقفت لأن هذه الخطط كانت محفوفة بمخاطر زيادة التوتر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وتشغل سلوفاكيا المجاورة لأوكرانيا والعضو في حلف الأطلسي 12 طائرة ميغ 29.

وأعطت سلوفاكيا بالفعل لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي السوفيتي إس-300.

وقال هيجر ردا على سؤال أحد الصحفيين عن مطالبة الحلفاء بالمساعدة في تأمين المجال الجوي السلوفاكي وإمكان إعطاء أوكرانيا طائرات ميغ 29 "بعد الطريقة التي تصرفت بها روسيا الاتحادية الآن، أصبح العتاد السوفييتي محفوفا بالمخاطر. لذلك فإن سؤالك مطروح ويخضع للدراسة.

وأضاف "عتاد ما بعد الاتحاد السوفييتي ليس مستداما بدون الإمدادات الروسية ونحن حتى لا نريده في الوقت الحالي".

وأضاف هيجر أن وزارة الدفاع تجري محادثات بشأن تأمين المجال الجوي بطائرات حربية.

وتتوقع سلوفاكيا تسلم أول شحنات من طائرات إف-16 الأمريكية الصنع في عام 2024، من مجموعة قوامها 18 طائرة اتفقت على شرائها في 2018.

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