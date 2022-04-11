العاصفة المدارية ميجي تضرب الفلبين وتخلف 25 قتيلاً

المصدر: رويترز

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أكدت السلطات الفلبينية اليوم الاثنين أن ما لا يقل عن 25 شخصا قتلوا في انهيارات أرضية وسيول تسببت فيها العاصفة المدارية ميجي التي ضربت الأجزاء الساحلية الشرقية والجنوبية من البلاد.

ووصلت العاصفة إلى اليابسة أمس الأحد محملة برياح سرعتها تصل إلى 65 كيلومترا في الساعة وزوابع وصلت سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة.

وميجي أول عاصفة تضرب أرخبيل الفلبين هذا العام وتشهد الدولة في المتوسط نحو 20 عاصفة مماثلة سنويا.

وأظهرت صور نشرتها وحدة إطفاء محلية اليوم الاثنين منقذين وهم يخوضون في منازل مغمورة جزئيا بالمياه ويبحثون عن ناجين في منطقة وقع فيها انهيار أرضي.

وذكر مكتب الأرصاد الوطني أن العاصفة المدارية ميجي من المتوقع أن تضعف قوتها إلى 45 كيلومترا في الساعة وتتجه مجددا صوب البحر غدا الثلاثاء.

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