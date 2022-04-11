روسيا تدمر منصات صواريخ إس-300 في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين إن روسيا دمرت أنظمة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات كانت دولة أوروبية قد زودت بها أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن صواريخ كاليبر روسية أُطلقت من البحر أمس الأحد دمرت أربع منصات صواريخ من طراز إس-300 كانت مخبأة في حظيرة طائرات في ضواحي مدينة دنيبرو الأوكرانية. وقالت روسيا إن 25 جنديا أوكرانيا أصيبوا في الهجوم.

ولم تذكر روسيا الدولة الأوروبية التي زودت كييف بأنظمة إس-300.

ونفت سلوفاكيا، التي تبرعت بمثل هذا النظام الصاروخي لأوكرانيا، أمس الأحد إصابة النظام الذي زودتها به. وقالت إن مثل هذه التقارير أكاذيب روسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية أسقطت أيضا طائرتين أوكرانيتين من طراز سو-25 بالقرب من مدينة إيزيوم ودمرت مستودعين للذخيرة أحدهما بالقرب من مدينة ميكولايف الجنوبية.



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