رمضان قديروف يوضح مسار قوات روسيا في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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أوضح رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان، المسار الذي ستسلكه القوات الروسية في أوكرانيا خلال المرحلة المقبلة.

وقال قديروف، صباح اليوم، إن القوات الروسية ستهاجم مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، وكذلك العاصمة الأوكرانية كييف وغيرها من المدن.

وأضاف، في تسجيل مصور بُث على قناته على تيليغرام: "سيكون هناك هجوم... ليس على ماريوبول فحسب، ولكن أيضاً على أماكن ومدن وقرى أخرى (في أوكرانيا)".

وتابع: "سنحرر لوجانسك ودونيتسك بالكامل في المقام الأول... ثم نستولي على كييف وجميع المدن الأخرى".

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