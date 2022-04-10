حلف الأطلسي يخطط لوجود عسكري دائم على حدوده

المصدر: رويترز

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نقلت صحيفة تليجراف عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج قوله إن الحلف يخطط لوجود عسكري دائم على حدوده بهدف التصدي لأي هجوم روسي في المستقبل.

وقال ستولتنبرج في مقابلة أجرتها معه الصحيفة إن حلف شمال الأطلسي "في خضم تحول جوهري للغاية" سيعبر عن "العواقب على المدى الطويل" لأفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت الصحيفة عنه قوله "ما نراه الآن هو واقع جديد... للأمن الأوروبي. لذلك نطلب الآن من قادتنا العسكريين تقديم خيارات لما نسميه إعادة ضبط، (خطة) للتكيف على المدى الطويل لحلف الأطلسي".

وقال ستولتنبرج أيضا إن القرارات بشأن إعادة الضبط سيتم اتخاذها في قمة الحلف التي ستعقد في مدريد في يونيو.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في أكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ودفع الدول الغربية إلى إعادة التفكير في سياستها الدفاعية.



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