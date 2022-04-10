البرلمان الباكستاني يحجب الثقة عن عمران خان

المصدر: رويترز

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صوت مجلس النواب في البرلمان الباكستاني "الأحد" بالموافقة على إقالة رئيس الوزراء عمران خان من منصبه، بعد مواجهة بدأت صباح "السبت" بين المعارضة والحزب الحاكم بزعامة خان واستمرت قرابة 14 ساعة.

وقال رئيس مجلس النواب إن أحزاب المعارضة تمكنت من الحصول على 174 صوتاً في مجلس النواب المؤلف من 342 عضواً لدعم اقتراح سحب الثقة، مما جعل لها الأغلبية في التصويت.

ولم يحضر عملية الاقتراع سوى عدد قليل من النواب من حزب خان الحاكم.

يعني هذا التصويت أن خان لم يعد يشغل المنصب وأن مجلس النواب في البلاد سينتخب الآن رئيس وزراء جديداً وحكومة.

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