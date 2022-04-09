جونسون يصل إلى كييف ويلتقي الرئيس الأوكراني

المصدر: د ب أ

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وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العاصمة الأوكرانية كييف اليوم السبت والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وذلك حسبما أعلن كل من الجانب البريطاني والأوكراني.

وكتب نائب مدير المكتب الرئاسي الأوكراني، اندريه زيبياه، على فيسبوك اليوم:" بدأ للتو اجتماع منفرد مع الرئيس زيلينسكي"، ونشر صورة توضح جلوس جونسون وزيلينسكي إلى طاولة متواجهين.

كان زيلينسكي قد استقبل المستشار النمساوي كارل نيهامر في كييف في وقت سابق من اليوم.

من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن " رئيس الوزراء سافر إلى أوكرانيا لمقابلة الرئيس زيلينسكي شخصيا كعلامة على التضامن مع الشعب الأوكراني"، وأضاف أن الجانبين يعتزمان بحث الدعم طويل المدى المقدم من بريطانيا لأوكرانيا.

وأوضح المتحدث أن جونسون يعتزم عرض حزمة مساعدات مالية وعسكرية جديدة لأوكرانيا.

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