ماذا تعرف عن المرشحين الأوفر حظا فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية؟

المصدر: د ب أ

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يتوجه الناخبون في فرنسا إلى مراكز الاقتراع غدا الأحد، في الجولة الأولى من التصويت لاختيار رئيس جديد، وحصل 12 من المرشحين على دعم كاف لخوض الانتخابات. وفيما يلي الأسماء الأوفر حظا في الانتخابات:

-إيمانويل ماكرون(44 عاما) وهو جمهوري، من حزب "الجمهورية إلى الأمام"

وربما لدى السياسي الليبرالي المنتمي لتيار الوسط والرئيس الحالي أفضل الفرص للنجاح.

وأظهرت استطلاعات الرأي حصوله على حوالي 5ر26% إلى 5ر27% من الأصوات.ويركز ماكرون في حملته الانتخابية أيضا على قضية أوروبا.

ويريد أيضا تعزيز التقدم الاقتصادي ومحاربة عدم المساواة ، على سبيل المثال، بتعزيز الرعاية الصحية والتعليم.

-مارين لوبان(53 عاما) من حزب "التجمع الوطني"

وتخوض السياسية اليمينية المتطرفة الانتخابات للمرة الثالثة، لكنها أكثر اعتدالا الآن عما كانت عليه من قبل.وفي عام 2017، خسرت أمام ماكرون في جولة الإعادة.

وفي استطلاعات الرأي، تأتي في المركز الثاني بحصولها على ما بين 21 و23% من الأصوات. وتعتزم لوبان فرض قيود على الهجرة والمنافع الاجتماعية للأجانب والسماح بالسجن مدى الحياة الفعلي وتأميم الطرق السريعة.

-جان لوك ميلينشون(70 عاما) من حزب "فرنسا الأبية"

ويخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية لثالث مرة، وحصل فى استطلاعات الرأي على ما يتراوح بين 5ر15 و17% من الأصوات، ينظر إليه على أن لديه أفضل الفرص، بالنسبة لمعسكر اليسار في الانتخابات.

ويركز في حملته الانتخابية على العدالة الاجتماعية ويدعو إلى رفع الحد الأدنى للأجور وباستفتاءات ملزمة.

-إريك زمور(63 عاما)

يسعى إلى " استرداد فرنسا"وهو وافد جديد وسياسي يميني متطرف حقق معدلات عالية في استطلاعات الرأي من البداية.

وفي الوقت نفسه أعطت له المعاهد البحثية حوالي 10% فقط من الأصوات.

وتسبب زمور في اضطرابات عدة مرات بتصريحات متطرفة وتمت إدانته حتى بتحريض الشعب.ويعتزم زمور قبول أي طالب لجوء ويطالب بإنهاء لم شمل أسر المهاجرين في فرنسا وبالمزيد من الحقوق للشرطة.

-فاليري بيكريس/54 عاما، من حزب "الجمهوريون"

وهي وزيرة سابقة ورئيسة المجلس الإقليمي لمنطقة العاصمة "إيل دو فرانس" وهي أول امرأة تخوض الانتخابات عن المحافظين.

وتتركز حملتها الانتخابية على إعطاء حصة للهجرة واللامركزية وتقليص البيروقراطية وتقليص الإنفاق العام. وفي استطلاعات الرأي، حصلت على ما بين 5ر8 و10% من الأصوات.



-يانيك جادو(54 عاما)- من ائتلاف "أوروبا -البيئة- الخضر" الفرنسي.

وهو مرشح مشترك للعديد من أحزاب الخضر ويعتبر معتدلا إلى حد ما.



وتتمثل القضايا الرئيسية التي يدافع عنها في الاستدامة والتحول البيئي ومواجهة تغير المناخ وتعزيز القطاع العام.وتعطيه استطلاعات الرأي ما بين 5ر4 و5ر5% من الأصوات.



-آن هيدالجو- من الحزب الاشتراكي

كانت عمدة باريس أملا للاشتراكيين لكنها حصلت الآن على 2% من الأصوات فقط في استطلاعات الرأي.

وتريد زيادة الأجور وتوفير تأمين عام ضد البطالة ونقابات أقوي وحماية المناخ.

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