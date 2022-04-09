وزيرة الدفاع: لا مجال لتوريد أسلحة من مخزون الجيش الألماني لأوكرانيا

المصدر: د ب أ

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قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستيانه لامبرشت إنه لا مجال لتوريد أسلحة وعتاد من مخزون الجيش الألماني مباشرة لأوكرانيا.

وذكرت لامبرشت في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" تسايتونج الصادرة اليوم السبت إنه للحفاظ على القدرة الدفاعية للجيش، فإن عمليات التوريد المستقبلية إلى أوكرانيا يجب أن تحدث عبر قطاع تصنيع الأسلحة مباشرة.

وأضافت لامبرشت: "فيما يتعلق بالتوريد من مخزون الجيش الألماني، يجب أن اقول بصدق إننا وصلنا الآن إلى حدودنا. لأن القوات يجب أن تظل قادرة على ضمان الدفاع الوطني ودفاع التحالف".

وشددت لامبرشت على أن هذا لا يعني أن ألمانيا لا تستطيع فعل المزيد لأوكرانيا، وقالت: "لهذا السبب أوضحنا أيضا ما يمكن أن يقدمه قطاع صناعة الأسلحة بشكل مباشر"، مشيرة إلى أنه ليس بمقدورها الآن تقديم أي تفاصيل حول عمليات توريد الأسلحة.

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