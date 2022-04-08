ماكرون يخسر المزيد من الشعبية أمام المرشحة اليمينية مارين لوبان

المصدر: رويترز

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أظهر اليوم الجمعة استطلاع للرأي أجراه معهد إيلاب لحساب قناة تلفزيون (بي.إف.إم) عن اتجاهات التصويت في انتخابات الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون خسر المزيد من الشعبية أمام منافسته المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

تراجع تأييد ماكرون نقطتين إلى 51 في المئة في جولة الإعادة وكسبت لوبان نقطتين لترتفع نسبة التأييد لها إلى 49 في المئة وذلك في أضيق فارق بين الاثنين إلى الآن.

وأظهر الاستطلاع الذي نشر على موقع قناة تلفزيون (بي.إف.إم) أن ماكرون خسر نقطتين في الجولة الأولى لينخفض التأييد له إلى 26 في المئة في حين كسبت لوبان نقطتين ليرتفع التأييد لها بين الناخبين إلى 25 في المئة.

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