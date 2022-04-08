مقتل 3 فرنسيين بانهيار جليدي جديد في النرويج

المصدر: د ب أ

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لقي 3 مواطنين فرنسيين حتفهم في انهيار جليدي شمالي النرويج، وذلك للمرة الثانية في غضون أيام قليلة.

وأعلنت شرطة مقاطعة ترومس، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن وفاة الفرنسيين الثلاثة في مكان الحادث اليوم، بعد أن علقوا في انهيار جليدي في بلدية لينجن بعد ظهر اليوم.

ووفقاً لوسائل الإعلام النرويجية، كان الفرنسيون الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عاماً، في جولة مع ستة أشخاص آخرين، وبحسب التقرير لم يصب أي منهم بأذى وتم نقلهم من الجبل.

وفي منتصف الأسبوع الماضي، لقي مواطن ألماني (32 عاماً) حتفه في الانهيارات الثلجية في لينجن، وأصيب عدة أشخاص آخرين في الواقعتين.

وتقع بلدية لينجن في مرتفعات النرويج على مسافة نحو 1500 كيلومتراً شمال أوسلو.

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