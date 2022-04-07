روسيا تصف تعليق عضويتها بمجلس حقوق الإنسان بغير القانوني

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت وكالة الإعلام الروسية بأن موسكو قالت اليوم الخميس إن تصويت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية إجراء غير قانوني وله دوافع سياسية.

ونقلت الوكالة عن جينادي كوزمين، نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، قوله إن روسيا قررت التخلي عن عضويتها في المجلس بأثر فوري اليوم الخميس.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعليق عضوية روسيا في المجلس بأغلبية 93 صوتا مقابل اعتراض 24 وامتناع 58 دولة عن التصويت.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز