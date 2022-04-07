النمسا تطرد أربعة دبلوماسيين روس

المصدر: رويترز

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قالت متحدثة باسم وزير خارجية النمسا اليوم الخميس إن البلاد طردت أربعة دبلوماسيين روس بسبب تصرفهم بطريقة تتنافى مع وضعهم الدبلوماسي، لتنضم بذلك إلى مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي التي اتخذت إجراءات مماثلة هذا الأسبوع.

وعلى عكس دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ومن بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا، لم تقل المتحدثة إن الخطوة كانت بسبب تصرفات القوات الروسية في أوكرانيا.

وأضافت أنه يتعين على ثلاثة دبلوماسيين يعملون في السفارة الروسية وواحد مقره في سالزبورج مغادرة البلاد بحلول 12 أبريل.



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