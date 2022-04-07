أمريكا توفر 5 آلاف وحدة إنترنت هوائي لأوكرانيا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أمس، أنها أمدت الحكومة الأوكرانية بخمسة آلاف وحدة إنترنت طرفية هوائية من ستارلينك، وذلك بالشراكة مع سبيس إكس التي أسسها إيلون ماسك.

وتساعد وحدات ستارلينك المستخدمين على الاتصال بالإنترنت من خلال مجموعة أقمار صناعية للشركة دون الحاجة إلى اتصال سلكي.

وقالت الوكالة إن سبيس إكس تبرعت بـ3667 وحدة وخدمة الإنترنت نفسها، فيما اشترت الوكالة 1333 وحدة المتبقية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشهر الماضي، إن البلاد ستحصل على وحدات إضافية من ستارلينك بعد أن تحدَّث مع ماسك.

وكان ماسك قد قال، في أواخر فبراير، إن خدمة الإنترنت الخاصة بستارلينك تم تفعيلها في أوكرانيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز