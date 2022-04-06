زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جنوب غرب الصين

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين اليوم الأربعاء، دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات، بحسب ما قالته السلطات المحلية.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأنه قد تم رصد الزلزال في الساعة 0750 من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت بكين، عند خط عرض 22ر28 درجة شمالا، وخط طول 03ر105 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كيلومترات، بحسب ما ذكره مركز شبكات الزلازل الصيني.

وقالت مديرية الدعاية بمحافظة شينجون إنه حتى الساعة 1130 صباحا، تضرر أكثر من 280 مسكنا بشكل طفيف، مضيفة أن إمدادات الطاقة والاتصالات لم تتأثر.



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