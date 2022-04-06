مسنّة تسرق ذخيرة من الجيش الروسي وتسلمها للقوات الأوكرانية

المصدر: د ب أ

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أفادت تقارير بأن امرأة مسنة في كييف سرقت ذخيرة من القوات الروسية أثناء نوم الجنود.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "يونيان" مساء أمس الثلاثاء، نقلا عن مقطع فيديو شاركه مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنطون هيراشينكو على تليغرام، إن المرأة أخفت "غنائمها" في حظيرة للأرانب وأعطتها لاحقا للجنود الأوكرانيين.

وقالت المرأة إنها لم تكن خائفة عندما دخلت القوات الروسية قريتها بيريموها، وأنها قررت "نزع سلاحهم"، وأعطت الذخيرة للجنود الأوكرانيين عندما جاؤوا مؤخرا إلى قريتها.

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