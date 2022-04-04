أوكرانيا: القوات الروسية بدأت تنسحب من سومي

المصدر: د ب أ

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أعلنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية بدأت في الانسحاب من إقليم سومي شرقي البلاد.

ونقلت وكالة المعلومات المستقلة الأوكرانية عن ديميترو زيفيتسكي، رئيس الإدارة الإقليمية لسومي، قوله، البارحة، إنه على الرغم من ذلك، فإنه من المبكر القول إنه تم تحرير المنطقة.

وقال إنه تم رصد عدد كبير من القوات الروسية في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، وكان هناك العديد من الهجمات.

وأضاف أن مركبات عسكرية روسية كانت قد دخلت المدينة عبر ممر من كييف وتشيرنيهيف عادت باتجاه روسيا، مشيراً إلى إمكانية رؤية الكثير من الدبابات والمعدات العسكرية الروسية المدمرة.

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