متظاهرون يطالبون الحكومة البريطانية بتحميل ارتفاع أسعار الطاقة لمزوديها

المصدر: د ب أ

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حث متظاهرون في أنحاء المملكة المتحدة الحكومة على تحميل الارتفاع في أسعار الطاقة لمزوديها بدلاً من العمال ذوي الدخل المنخفض.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن نحو 100 شخص، من بينهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، لوَّحوا بلافتات كُتب عليها: "افرضوا الضرائب على الأغنياء" و"جمِّدوا فواتير الطاقة"، وذلك في احتجاج أمام مقر الحكومة البريطانية في داونينج ستريت أمس.

وتم تنظيم تظاهرات مشابهة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك بلفاست التي دعا المنظمون فيها إلى حصول كل أسرة في أيرلندا الشمالية على ألف جنيه استرليني للمساعدة على تخفيف التكلفة المتزايدة للوقود والغذاء.

ويأتي هذا بعد أن قال الوزير في مجلس الوزراء براندون لويس إن الحكومة لا يمكنها "الإبطال الكامل" لتأثيرات الضغط العالمي على أسعار الطاقة، ولكنها ستقدم الدعم قدر الإمكان.

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