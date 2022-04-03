مصرع 6 أشخاص من عائلة واحدة بالانهيارات الطينية في البرازيل

المصدر: رويترز

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أعلنت السلطات المحلية وإدارة الإطفاء في البرازيل، أمس، أن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيارات طينية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينهم ستة من العائلة نفسها في جنوب ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية.

وقال لوتشيانو فيدال، رئيس بلدية باراتي: "كنا نتوقع هطول المطر، وأصدرنا تنبيهات، لكن هذا المنزل انهار مع الأسف في حي بونتا نيجرا، وتم إنقاذ طفل واحد فقط".

وقالت السلطات، في 23 مارس، إن ريو دي جانيرو شهدت طقساً سيئاً خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع قتل الانهيارات الأرضية والفيضانات نحو 240 شخصاً في شهر واحد تقريباً في منطقة بتروبوليس الشمالية.

وقال رئيس بلدية باراتي: "لدينا أكثر من 70 أسرة بلا مأوى. نوفر ملاجئ ونستأجر نزلاً لهؤلاء الأشخاص".

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