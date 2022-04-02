الكرملين: المحادثات مع أوكرانيا ليست سهلة لكن استمرارها مهم

المصدر: رويترز

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله اليوم السبت إن محادثات روسيا مع أوكرانيا ليست سهلة لكن الشيء المهم أنها مستمرة.

وقال بيسكوف إن روسيا تود مواصلة المحادثات مع أوكرانيا في روسيا البيضاء المجاورة لكن كييف تعترض على ذلك.

وعقدت روسيا وأوكرانيا عدة جولات من المحادثات في روسيا البيضاء الشهر الماضي قبل أن يجتمع وفدا البلدين في إسطنبول الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن بيسكوف أدلى بهذه التصريحات في مقابلة مع تلفزيون روسيا البيضاء من المقرر أن تذاع في وقت لاحق اليوم السبت.

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