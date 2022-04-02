رئيس وزراء باكستان يتهم واشنطن بدعم تحرك للإطاحة به

المصدر: رويترز

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وصف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم السبت التحرك لعزله بأنه محاولة لتغيير النظام بدعم من الولايات المتحدة.

ويواجه خان تصويتا للإطاحة به غدا الأحد.

وقال خان لمجموعة من الصحفيين الأجانب "التحرك للإطاحة بي هو تدخل سافر من الولايات المتحدة في السياسة الداخلية".

ونفى البيت الأبيض سعي واشنطن لإزاحة خان عن السلطة بعد أن وجه اتهامات مماثلة في الأيام الماضية.

في غضون ذلك قال قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا اليوم السبت إن بلاده تسعى لتوسيع علاقاتها مع واشنطن.

وأضاف باجوا في مؤتمر أمني في إسلام أباد "نشترك في تاريخ طويل من العلاقات الممتازة والاستراتيجية مع الولايات المتحدة التي تظل أكبر سوق تصدير لنا".

وتابع باجوا، مشيرا إلى العلاقات الدبلوماسية والتجارية الوثيقة مع الصين الحليف القديم لباكستان، "نسعى لتوسيع علاقاتنا مع كلا البلدين دون التأثير على علاقتنا مع الآخر".

وقال خان أمس الجمعة إن إسلام أباد قدمت مذكرة احتجاج إلى السفارة الأمريكية بشأن ما وصفه بمؤامرة أجنبية للإطاحة به من السلطة.

ويقول خان في إطار حملته للبقاء في السلطة إن مؤامرة بتمويل أجنبي تدعم الإطاحة به بعد أن زار موسكو في فبراير.

والتقى خان خلال الزيارة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم غزت القوات الروسية أوكرانيا المجاورة.

وقال باجوا إن باكستان قلقة حيال الصراع في أوكرانيا.

وأضاف أن بلاده تتمتع أيضا بعلاقات طويلة الأمد مع روسيا ولكن "على الرغم من المخاوف المشروعة لدى روسيا، لا يمكن قبول عدوانها ضد الدول الأصغر".

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