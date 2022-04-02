روسيا تدرج صحفية بارزة و6 شخصيات إعلامية على قائمة "العملاء الأجانب"

المصدر: رويترز

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أدرجت روسيا صحفية بارزة ومدونا للتسجيلات المصورة وست شخصيات إعلامية أخرى على قائمة "العملاء الأجانب"، في أحدث خطوة في سلسلة إجراءات يقول المنتقدون إنها تهدف لتكميم المعارضة.

تضمنت القائمة الموسعة التي نشرتها وزارة العدل في وقت متأخر أمس الجمعة إيليزافيتا أوسيتينسكايا وهي رئيسة تحرير سابقة لعدة صحف روسية كشفت عن مصالح تجارية لأشخاص مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويحمل مصطلح "العميل الأجنبي" دلالات سلبية تعود إلى الحقبة السوفيتية ويُخضع الأسماء المدرجة على القائمة لمتطلبات صارمة فيما يخص تقديم التقارير المالية. كما يلزمهم بالإشارة إلى أنهم عملاء أجانب في بداية أي شيء ينشرونه.

وشملت القائمة أيضا ماريا بورزونوفا وهي مراسلة من قناة رين التلفزيونية المستقلة، وهي القناة التي تم إدراجها على قائمة "العملاء الأجانب" في أغسطس آب الماضي وتم تعليق أنشطتها بعد أن حجبت روسيا الوصول إلى موقعها الإلكتروني في مارس آذار.

كما تم إدراج يفجيني بوناسينكوف، وهو كاتب ومدون تسجيلات مصورة معروف بتصريحاته الارتجالية ذات النزعة الفكاهية‭‭‬‬‬ على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الحكومة والبرامج التي تبث على قنوات التلفزيون التي تديرها الدولة.

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