مقتل 13 شخصاً على الأقل في حادث طريق بشمالي نيجيريا

المصدر: د ب أ

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ذكر متحدث باسم الشرطة في نيجيريا أن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادث بولاية جيجاوا الواقعة شمال غربي البلاد أمس الجمعة.

وأضاف المتحدث باسم شرطة ولاية جيجاوا لاوان شيسو آدم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحادث ضم شاحنة مواشي كانت تحمل دواجن والعديد من الركاب.

وقال عن الحادث، الذي وقع صباح أمس الجمعة، إن "المركبة انقلبت بعد أن فقد السائق السيطرة، ما أسفر عن مصرع 13 راكبا، بينما أصيب كثيرون آخرون".

وأوضح أن بعض الأشخاص إصابتهم خطرة.

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