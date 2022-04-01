الكرملين: الضربة الأوكرانية تقوض محادثات السلام

المصدر: رويترز

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أكد الكرملين اليوم الجمعة أن الضربة الجوية الأوكرانية لمستودع وقود في مدينة بيلغورود الروسية لا توفر ظروفا مناسبة لمواصلة محادثات السلام مع كييف.

واتهمت روسيا أوكرانيا اليوم الجمعة بمهاجمة المستودع لكن السلطات الأوكرانية لم ترد بعد على طلبات للتعقيب.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن السلطات تبذل قصارى جهدها لإعادة تنظيم سلسلة إمداد الوقود وتجنب انقطاع إمدادات الطاقة في بيلغورود.

وأكد مسؤول روسي في وقت سابق اليوم الجمعة أن طائرتين هليكوبتر حربيتين أوكرانيتين قصفتا مستودع وقود في بيلغورود، في أول اتهام بضربة جوية أوكرانية على الأراضي الروسية منذ أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا في أواخر فبراير.

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