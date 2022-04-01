مسؤول أوكراني: القوات الروسية تنسحب من منطقة تشيرنيهيف

المصدر: رويترز

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قال حاكم منطقة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا في خطاب مصور اليوم الجمعة إن القوات الروسية تنسحب من المنطقة لكنها لم تغادر بالكامل بعد.

وقال الحاكم فياتشيسلاف تشاوس "الضربات الجوية والصاروخية (ما زالت) ممكنة في المنطقة، ولا أحد يستبعد ذلك"، مضيفا أن القوات الأوكرانية تدخل وتؤمن الأحياء التي كانت تحت سيطرة القوات الروسية.

وذكر أن من السابق لأوانه أن تتخلى القوات الأوكرانية في منطقة تشيرنيهيف عن حذرها لأن القوات الروسية "لا تزال على أرضنا".

وقالت روسيا يوم الثلاثاء إنها ستقلص العمليات في منطقتي تشيرنيهيف وكييف.

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