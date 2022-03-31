روسيا تحظر تصدير بذور دوار الشمس

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة الزراعة الروسية، اليوم، أنها ستحظر تصدير بذور دوار الشمس اعتباراً من غد حتى نهاية أغسطس، وستحدد حصة تصديرية لزيته لتجنب النقص وتخفيف الضغط على الأسعار المحلية.

وقالت الوزارة، في بيان: "مع النمو الحاد في الأسعار العالمية لزيت دوار الشمس والبذور الزيتية، يوجد حالياً طلب متزايد على المنتج الروسي".

واضافت أنه سيُحظر تصدير البذور من الأول من أبريل إلى 31 أغسطس، وستُحدد حصة تصديرية حجمها 1.5 مليون طن لزيت دوار الشمس من 15 أبريل حتى 31 أغسطس.

وتُعدُّ أوكرانيا وروسيا أكبر منتجين لزيت دوار الشمس في العالم، والهند من بين العملاء الرئيسين.

وقال مسؤولون في القطاع، هذا الأسبوع، إن الهند تعاقدت على شراء 45 ألف طن من زيت دوار الشمس الروسي بسعر قياسي مرتفع للشحنات في أبريل مع صعود أسعار زيت الطعام في السوق المحلية بعد توقف الإمدادات من أوكرانيا.

وقالت وزارة الزراعة الروسية، الأسبوع الماضي، إن على موسكو تحديد حصص تصدير لزيت دوار الشمس "للحفاظ على استقرار" الإمدادات المحلية.

وتتخذ روسيا خطوات لحماية سوقها الغذائية بعد أن فرض الغرب عقوبات عليها بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأكدت الوزارة أن هذه المجموعة من الإجراءات ستقضي على احتمال حدوث نقص، فضلاً عن الزيادات الحادة في كلفة المواد الخام والمنتجات ذات الأهمية الاجتماعية في روسيا.

وذكر متعاملون أن زيت دوار الشمس الخام الروسي يُعرض بسعر قياسي قدره 2150 دولاراً للطن، شاملاً تكاليف التأمين والشحن في الهند لشحنات أبريل، مقارنة بسعر 1767 دولاراً لزيت الصويا و1720 دولاراً لزيت النخيل الخام.

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