مسؤول أوكراني: القوات الروسية دمرت 15% من خاركيف
ت + ت - الحجم الطبيعي
قال عمدة مدينة خاركيف الأوكرانية، إيهور تيريخوف، إن القوات الروسية دمرت 15% من المنازل في المدينة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية صباح اليوم الخميس.
وأضاف: "على مدى الأيام الـ 35 الماضية، تم تدمير ما مجموعه 1531 مبنى في مدينة خاركيف، بما في ذلك 1292 منزلا سكنيا. ودمر الجيش الروسي 76 مدرسة ثانوية و 54 دار حضانة و 16 مستشفى. وأصبح ما مجموعه 239 مبنى إداريا في حالة دمار".
وأشارت الوكالة إلى أن خاركيف تتعرض لقصف يومي مستمر منذ بدء الهجوم الروسي. وغادر حوالي ثلث السكان المحليين المدينة.