مسؤول أوكراني: القوات الروسية دمرت 15% من خاركيف

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال عمدة مدينة خاركيف الأوكرانية، إيهور تيريخوف، إن القوات الروسية دمرت 15% من المنازل في المدينة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية صباح اليوم الخميس.

وأضاف: "على مدى الأيام الـ 35 الماضية، تم تدمير ما مجموعه 1531 مبنى في مدينة خاركيف، بما في ذلك 1292 منزلا سكنيا. ودمر الجيش الروسي 76 مدرسة ثانوية و 54 دار حضانة و 16 مستشفى. وأصبح ما مجموعه 239 مبنى إداريا في حالة دمار".

وأشارت الوكالة إلى أن خاركيف تتعرض لقصف يومي مستمر منذ بدء الهجوم الروسي. وغادر حوالي ثلث السكان المحليين المدينة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز