أمريكا تبحث خيارات لمزيد من العقوبات على روسيا

المصدر: رويترز

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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيت بيدنجفيلد اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تدرس خيارات لتوسيع نطاق العقوبات التي تفرضها على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا وستكشف عن المزيد في هذا الصدد في الأيام المقبلة.

وأضافت بيدنجفيلد، متحدثة في الإفادة الصحفية اليومية بالبيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن يواصل بحث خيارات لتوسيع العقوبات وسيكون هناك المزيد من المعلومات في الأيام المقبلة.

وفرض بايدن مجموعة متنوعة من العقوبات الاقتصادية التي تهدف إلى معاقبة روسيا على العملية العسكرية.

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