وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: فرار 4 ملايين شخص من أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أفادت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن أكثر من 4 ملايين شخص فروا من أوكرانيا بسبب الغزو الروسي.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي إن الرقم الرسمي بلغ 02ر4 مليون شخص.

وبالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن هناك نحو 5ر6 مليون شخص نازحين داخليا.

ووفقا للوكالة، فإن أكبر تركيز للاجئين الفارين من أوكرانيا يوجد في بولندا، التي سجلت نحو 34ر2 مليون وافد، تليها رومانيا (609 آلاف لاجئ أوكراني)، مع تسجيل وصول مئات الآلاف أيضا من هؤلاء اللاجئين إلى ألمانيا والمجر ومولدوفا وسلوفاكيا .

وكتب جراندي، على حسابه على موقع تويتر، أنه وصل إلى أوكرانيا.

وأوضح أنه سيبحث في مدينة لفيف غربي البلاد مع السلطات ومع ممثلي الأمم المتحدة والشركاء الآخرين سبل تعزيز الدعم المقدم للنازحين والمتضررين من هذه "الحرب العبثية".



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