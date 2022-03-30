الاستخبارات البريطانية: وحدات روسية تضطر للعودة إلى بيلاروس بعد خسائر فادحة

المصدر: د ب أ

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أشار تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، إلى أن قوات روسية اضطرت للعودة إلى بيلاروس بعد تكبدها خسائر فادحة.

ولفت التقرير إلى أن هذا الأمر يضع المزيد من الضغوط على الإمدادات اللوجستية الروسية المتضررة بالفعل.

ورجح التقرير أن تمضي روسيا في تعويض قدرتها على المناورة البرية من خلال القصف الصاروخي والمدفعي.

وأشار إلى أن ما أعلنته روسيا بشأن التركيز على دونيتسك ولوهانسك ربما يكون بمثابة اعتراف ضمني بأنها تعاني من أجل الحفاظ على أكثر من محور تقدم مهم.

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