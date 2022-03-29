أردوغان: محادثات إسطنبول تمهد الطريق لعقد اجتماع بين زعيمي روسيا وأوكرانيا

المصدر: رويترز

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بدأ المفاوضون الروس والأوكرانيون محادثات في إسطنبول اليوم الثلاثاء، وأبلغهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إحرازهم تقدما سيمهد الطريق لاجتماع رئيسي البلدين لأن الوقت حان لتحقيق نتائج ملموسة.

وفي كلمة للمفاوضين بثها التلفزيون قبل محادثاتهم الأولى منذ أكثر من أسبوعين، دعا أردوغان إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب التي بدأت الشهر الماضي عندما غزت روسيا أوكرانيا.

وقال "الأمر متروك للجانبين لوقف هذه المأساة. التوصل لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام في أقرب وقت ممكن يعود بالفائدة على الجميع. نعتقد أننا دخلنا الآن فترة تتطلب نتائج ملموسة من المحادثات.

"عملية التفاوض، التي تجرونها بأوامر قياداتكم، عززت الآمال في السلام".

وقالت السفارة الأوكرانية في أنقرة إن رئيسي الوفدين شرعا في المحادثات التي ستليها مناقشات بين الوفدين كاملين.

وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا يوم الاثنين إن أكثر أهداف أوكرانيا طموحا في محادثات تركيا هذا الأسبوع هو الاتفاق على وقف لإطلاق النار. وقال مسؤول أمريكي كبير إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مستعد فيما يبدو لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب.

وعرضت تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، والتي تشترك في حدود بحرية مع أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود ولها علاقات جيدة مع الدولتين، التوسط في الصراع. وبينما وصفت أنقرة غزو موسكو بأنه غير مقبول فإنها عارضت كذلك فرض عقوبات غربية على روسيا.

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