استمرار تراجع أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي

المصدر: د ب أ

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واصلت أسعار النفط العالمية تراجعها لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في أسواق آسيا حيث جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بسعر 105 دولارات للبرميل بعد تراجعه بنسبة 7% أمس على خلفية المخاوف من تراجع الطلب على الخام في ظل تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، وهو ما قد يؤدي إلى فرض قيود على الحركة فيها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الصين تواجه حاليا أسوأ تفشي لفيروس كورونا المستجد منذ تفشي الجائحة لأول مرة في مدينة ووهان الصينية قبل أكثر من عامين.

في الوقت نفسه من المنتظر أن ترفع شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو أسعار تصدير خامها إلى الدول الآسيوية خلال الشهر الجديد لمستوى قياسي رغم معاناة الصين وهي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم من تجدد انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب مسح أجرته وكالة بلومبرج.

ولم تعلق شركة أرامكو المملوكة للدولة على التوقعات بزيادة سعر بيع نفطها في آسيا.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط صباح اليوم في نيويورك بنسبة 8ر0% إلى 08ر105 دولار للبرميل تسليم أيار/مايو المقبل، في حين تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 8ر0% إلى 63ر111 دولار للبرميل تسليم أيار/مايو المقبل.

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