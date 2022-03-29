نقل الرئيس البرازيلي للمستشفى

المصدر: رويترز

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قال وزير الإعلام البرازيلي فابيو فاريا إن الرئيس جايير بولسونارو نقل إلى مستشفى لإجراء فحوصات يوم الاثنين بعدما شعر بألم في البطن.

وقال فاريا لرويترز "إنه (بولسونارو) على ما يرام"، مؤكدا تقارير أوردتها وسائل إعلام محلية في وقت سابق عن أن الرئيس نقل إلى مستشفى الجيش في برازيليا للخضوع لفحوص طبية.

وأوضح فاريا أن الرئيس شعر بأنه ليس على ما يرام بسبب متاعب في البطن لذا توجه إلى المستشفى للخضوع لفحوص لأنه سبق أن عانى من انسداد معوي.

ومن المقرر أن يبقى في المستشفى طوال الليل تحت الملاحظة.

وكان بولسونارو قد دخل مستشفى في يناير مصابا بانسداد في الأمعاء لكن الأطباء سمحوا بخروجه ولم يكن بحاجة للخضوع لجراحة. وكان الانسداد من أحدث مضاعفات تعرضه لطعنة في البطن خلال إحدى فعاليات حملته في 2018.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن بولسونارو، الذي بدأ حملته لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة في أكتوبر، كان من المقرر أن يحضر اجتماعا سياسيا للحزب الجمهوري لكنه غاب عنه.

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