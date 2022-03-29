قاض أمريكي: ترامب ارتكب جريمة بتخطيطه لعرقلة عمل الكونغرس

المصدر: رويترز

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خلص قاض أمريكي أمس الاثنين إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب "على الأرجح" ارتكب جريمة من خلال محاولة الضغط على نائبه لعرقلة عمل الكونغرس وِإلغاء هزيمته في الانتخابات في السادس من يناير 2021.

جاء ذلك في حكم خلص إلى أن لجنة مجلس النواب التي تحقق في الهجوم الدموي على مبنى الكابيتول لديها الحق في الاطلاع على رسائل بريد إلكتروني كتبها جون إيستمان، الذي كان من فريق محاميي ترامب في ذلك الوقت، للرئيس السابق.

وقال ديفيد كارتر قاضي محكمة مقاطعة لوس انجليس إن خطة الجمهوري ترامب لإلغاء هزيمته في التصويت الذي جرى في نوفمبر 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن وصلت لحد محاولة "الانقلاب".

وقال كارتر في قرار مكتوب "المحكمة وجدت أن الرئيس ترامب حاول على الأرجح .. عرقلة جلسة الكونغرس المشتركة في السادس من يناير 2021... مخالفة الخطة للقانون كان أمرا واضحا".

ولم يرد ممثلون لترامب على طلبات للحصول على تعليق.

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