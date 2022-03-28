آخر تطورات تحطم الطائرة الصينية

المصدر: د ب أ

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قال مسؤول صيني في مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، إنه قد تم التعرف على جميع ضحايا الطائرة الصينية المنكوبة التابعة لشركة "تشاينا ايسترن ايرلاينز"، التي تحطمت يوم الاثنين الماضي بينما كانت تقل على متنها 132 شخصا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن ليو كايهوي، المسؤول في وزارة الأمن العام الصينية القول، إن سلطات الأمن العام في 20 منطقة على مستوى الإقليم، عملت معا من أجل التعرف على ضحايا الحادث، من خلال إجراء اختبارات الحمض النووي.

وكانت السلطات الصينية قد عثرت أمس على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الصينية التي تحطمت في منطقة جبلية تقع بالقرب من "واتشو" جنوبي الصين، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 123، بالإضافة إلى أفراد طاقم الطائرة البالغ عددهم 9.

وتم استعادة الجهاز الثاني- مسجل بيانات الرحلة - من حطام الطائرة المنكوبة وهي من طراز بوينج 737-800 .

وذكر موقع فلايت رادار 24 لتتبع الرحلات الجوية إن الطائرة ذات المحركين فقدت ارتفاعها بسرعة، ثم استعادت مسارها لفترة وجيزة قبل تحطمها.

وبحسب السلطات، فقد جرت عدة محاولات للاتصال بالطائرة قبل تحطمها ، لكن الطاقم لم يرد.

ثم اختفت الإشارة الواردة من الرحلة "إم يو 5735" بعد حوالي ثلاث دقائق من بدء السقوط. وكانت الطائرة فى طريقها من كونمينج الى قوانجتشو.



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