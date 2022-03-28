سيول وواشنطن: كل الاحتمالات مفتوحة حال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية أخرى

المصدر: د ب أ

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قال مسؤول كوري جنوبي اليوم الإثنين إن سيول وواشنطن تفكران في اتخاذ إجراءات في حال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية أخرى، وسط مؤشرات على أن الشمال يعمل على استعادة موقع بونجكيه-ري النووي الذي يُزعم أنه تم تدميره.

وتقول مصادر حكومية جنوبية إنه يبدو أن الجارة الشمالية تعمل على إنشاء "طريق مختصر" لنفق في موقع بونجكيه-ري فيما يمكن أن يكون استعدادا لتجربة نووية تحت الأرض.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤول بوزارة الدفاع القول :"موقفنا هو أننا سنرد مع ترك كل الاحتمالات مفتوحة".

وأضاف :"قدرات الردع ذات أهمية قصوى، ومن هذا المنظور، يفكر الحليفان في الخيار الأكثر فعالية".

ونقلت يونهاب عن مراقبين القول إنه في حال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة، فمن المتوقع أن يجري الحليفان تدريبات عسكرية فردية أو مشتركة في استعراض لقوتهما العسكرية.

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