سلطان الجابر: نتوقع حالة شح بأسواق النفط في الأمد القريب

المصدر: رويترز

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قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الاثنين إنه يتوقع في الأمد القريب حالة شح في أسواق النفط مع زيادة الطلب ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل عن العام الماضي.

وأضاف في النسخة السادسة من منتدى الطاقة العالمي 2022، الذي ينعقد بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات 2022 في دبي، أن التقلب الحالي في أسعار النفط نتيجة لمشكلة هيكلية لكن الطلب من المتوقع أن يعود إلى مستوياته قبل جائحة فيروس كورونا بحلول الربع الأخير من هذا العام.

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