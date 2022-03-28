ولايات ألمانية تجرم استخدام الرمز "زد" لتأييد الهجوم الروسي

المصدر: د ب أ

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أعلنت العديد من الولايات الألمانية إن الاستخدام العلني للرمز الروسي "زد" لإظهار التأييد لحرب موسكو على أوكرانيا سيترتب عليه عقوبات بموجب القانون.

وقالت إيريس سبرانجر، العضوة بحكومة ولاية برلين، لصحيفة تاجشبيجيل اليوم الاثنين إن استخدام الرمز "زد" باللون الأبيض، الذي يظهر على المركبات العسكرية الروسية، يعني بالطبع "تأييدا للحرب وهذا يعاقب عليه القانون وسنتدخل على الفور".

وأشارت سبرانجر إلى المادة 140 من قانون العقوبات، التي تنص على أن التغاضي عن جرائم معينة أمر يعاقب على القانون. وتصل عقوبة التهمة إلى السجن ثلاث سنوات أو غرامة مالية.

وأعلنت ولايات ساكسونيا السفلى وبافاريا يوم الجمعة، أنهما ستجرمان استخدام الرمز. وقال وزير العدل البافاري جورج أيزنريتش لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نحن لا نقبل الموافقة على جرائم تنتهك القانون الدولي".

وفي مدينة شتوتجارت بولاية شمال الراين ويستفاليا، تحدث المشرعون لصالح حظر استخدام الرمز.

وقال يواكيم ستامب، وزير شؤون اللاجئين في ولاية شمال الراين ويستفاليا، عبر تويتر: "يجب حظر الرمز "زد" في جميع أنحاء ألمانيا.

يشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، بدأ الحرف "زد" باللون الأبيض في الظهور على الدبابات والزي الرسمي الروسي، ثم أصبح بعد ذلك يستخدم على نطاق واسع في المباني والسيارات والملابس وعلى وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار الدعم للرئيس فلاديمير بوتين.

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